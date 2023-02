William Bonner revela cirurgia que o afastou do JN e desmente fake news sobre a saúde

Apresentador demonstra irritação com especulações a respeito de sua saúde e comunica a data do retorno à TV

William Bonner quebrou o silêncio ontem (19), desde que se afastou da bancada do Jornal Nacional, substituído por Helter Duarte.

No Instagram, ele postou a manchete de que teria sido “levado ao hospital às pressas”. “Ninguém me procurou pra verificar a veracidade da fofoca antes de publicar o caça-cliques”, comentou.

O âncora explicou que não houve urgência. A internação programada ocorreu no dia 10 de fevereiro. “Passei por um procedimento de laparoscopia pra eliminar hérnias inguinais”, explicou.

“No dia seguinte, sábado, 11 de fevereiro, eu já estava em casa. Tirei uma licença do trabalho, porque o procedimento exige repouso de alguns dias – e meus chefes me aconselharam a emendar com a folga do Carnaval”.

Bonner, de 59 anos, revelou que o umbigo o lembra a todo instante que existe, ou seja, ele sente dor. Apesar disso, a recuperação segue como previsto.

“Estou muito bem, obrigado. Saúde pra todo mundo. Quarta-feira estarei de volta ao Jornal Nacional lá na firma”.

Com informações do Blog Sala de TV