Whindersson Nunes e outros famosos afirmam ter avistado OVNIs

O influenciador Whindersson Nunes afirmou em seu perfil no Twitter que avistou um objeto voador não identificado (OVNI) no ano passado. No post feito na última segunda-feira, 7, o humorista relembrou o momento e o registro que mostra um ponto de luz no céu.

Na publicação, ele revelou que um amigo também avistou objetos no céu. “No ano passado, eu vi um OVNI. Não parecia um drone, nem helicóptero, nem avião. Tinha uma trajetória estranha. Não, eu não vi um ET, não vi um extraterrestre, só vi um objeto não identificado. Contei a um amigo, e ele me mandou isso, é no Ceará”, escreveu.

O assunto veio à tona após pilotos de um avião avistarem luzes no céu de Porto Alegre (RS) durante voo. Segundo o vídeo que foi divulgado nas redes sociais, eles viram luzes azuis que se intensificavam e faziam movimentos circulares.

Outros artistas também afirmaram já ter visto OVNIs. O ator Tarcísio Meira, que faleceu no ano passado, contou em entrevista nos anos 2000 que presenciou o aparecimento de objetos luminosos no céu com amigos, em uma casa de praia, em 1986.

A ex-‘A Fazenda’ Flávia Viana também revelou em confinamento que viu um objeto voador em Três Pontas (MG).

