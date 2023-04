Whindersson Nunes chega a Londres para luta de boxe em torneio de celebridades

Escalado para participar do torneio de boxe entre celebridades ‘High Stakes’, promovido pela ‘Kingpyn Boxing’, Whindersson Nunes estreará na competição neste sábado (22), contra o influenciador polonês Filipek, na ‘OVO Arena’, em Londres (ING). E faltando três dias para o compromisso dentro do ringue, o youtuber brasileiro já se encontra em território britânico.

Em seu perfil oficial no ‘Instagram’ (veja abaixo ou clique aqui), Whindersson anunciou sua chegada na capital inglesa e, pelo vídeo compartilhado pelo astro da internet, seus treinos em território londrino já começaram. Vale lembrar que o clima entre o piauiense e seu adversário esquentou na coletiva de imprensa promocional realizada na última quarta-feira (12), em São Paulo (SP), o que aumentou ainda mais a expectativa para o confronto entre eles.

“Já estou em Londres, faltam 3 dias para a luta”, avisou Whindersson.

Experiência de quem já enfrentou um tetracampeão mundial

Amante da nobre arte, Whindersson Nunes iniciou os treinos na modalidade há alguns anos. Depois de vencer uma luta amadora, o youtuber se testou contra o tetracampeão mundial de boxe Acelino ‘Popó’ Freitas, em janeiro do ano passado, em uma luta promovida pelo ‘Fight Music Show’. Apesar do caráter de exibição do combate, o astro da internet mostrou bons fundamentos no ringue contra um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Resta saber como o piauiense vai se sair na competição entre influenciadores.

*Com informações de Uol