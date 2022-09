Voo internacional entre Amazonas e Estados Unidos devem impulsionar pesca esportiva

Com a inauguração de voos diretos entre Amazonas e Estados Unidos pelas companhias Azul e Gol Linhas Aéreas, a pesca esportiva será uma das atividades turísticas mais beneficiadas diretamente no estado. Para a temporada que iniciou em setembro, a Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) espera receber cerca de 32 mil turistas, sendo 20% deles estrangeiros.

A pesca esportiva é uma das áreas do turismo que atrai anualmente para o interior do Amazonas milhares de turistas vindos do Sul e Sudeste, mas também norte-americanos, europeus e asiáticos. Neste cenário, destacam-se os municípios de Barcelos, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, São Sebastião do Uatumã, entre outras cidades.

O presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, afirma que as rotas diretas anunciadas pela Azul e Gol Linhas Aéreas, em 2022, são resultado das condições legislativas, econômicas e de infraestrutura ofertadas pelo Governo do Estado para a operação das empresas no Amazonas. Ele destaca a importância dos voos para o fortalecimento da atividade.

“A retomada dessa rota era um anseio da população amazonense que tem como destino a América do Norte, e com isso fortalece portas e parcerias comerciais. De 32 mil turistas que aguardamos, 20% são estrangeiros e os Estados Unidos têm grande participação. Significa injeção de emprego e renda na capital e no interior”, afirmou Gustavo Sampaio, acrescentando que outras modalidades serão beneficiadas.

“O segmento da pesca é apenas um. Temos o ecoturismo, o turismo de aventura e de base comunitária. O leque é grande e, tendo essa aproximação, a expectativa é desenvolver cada vez mais essas atividades”, frisou Gustavo.

Voos Internacionais

A Azul Linhas Aéreas e a Gol Linhas Aéreas estão com passagens à venda para voos internacionais entre o Amazonas e os Estados Unidos. As rotas começam a operar, respectivamente, nos dias 15 e 17 de dezembro. A Azul Linhas Aéreas fará três vezes por semana o trecho do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, para o Aeroporto Fort Lauderdale, na Flórida, enquanto a Gol ligará Manaus a Miami em voos realizados duas vezes por semana.

De acordo com o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, o segmento de cruzeiros oriundos de outros países também será impulsionado com a existência dos voos diretos devido à conectividade mais firme e eficaz com os Estados Unidos.

Ele adianta, ainda, que o Governo do Estado tem atuado em negociações para lançar novas rotas diretas para países da América Latina e da Europa.

“Isso é fruto de investimentos do governo no turismo. Acreditamos que o turismo pode ser uma matriz econômica forte”, afirmou.

Em agosto deste ano, o governador Wilson Lima sancionou a lei que reduz a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do querosene e gasolina da aviação. Com isso, o governo reduz a carga tributária para empresas que atenderem a um número maior de municípios do interior e visa corrigir a lei anterior, de 2009, impulsionando o setor de aviação no interior do Amazonas.

A nova legislação é parte das estratégias previstas no programa Aero+ Amazonas, criado pelo governo estadual com destinação de mais de R$ 60 milhões em investimentos para melhorar a infraestrutura aeroportuária e incentivar a ampliação de voos regionais no estado, com enfoque para a implantação de conexões entre a capital e os municípios amazonenses.

