Voluntários recolhem uma tonelada de lixo do igarapé do Gigante durante ação ambiental

O projeto Remada Ambiental recolheu mais de 1.200 quilos de resíduos na ação de limpeza do Igarapé do Gigante, no rio Tarumã Açu, em Manaus. Voluntários também executaram, no local, as ações do projeto Chama Circular, que tem o objetivo de recolher isqueiros e enviá-los para reciclagem.

O Remada Ambiental é um projeto que existe há quase sete anos na capital amazonense e que, mensalmente, realiza ações de limpeza no igarapé do Gigante. O idealizador do projeto, Jadson Maciel, ressalta o impacto positivo da iniciativa, tanto pela retirada dos resíduos do igarapé quanto pelo trabalho de educação ambiental que é realizado com a comunidade da região. Em seis anos de Remada Ambiental já foram retiradas mais de 55 toneladas de resíduos do igarapé e da região da Marina do Davi. Mais de 6 mil voluntários contribuíram com a ação, ao longo desse período.

”A ação é dividida em três momentos. Primeiro, limpeza da região da Marina do David, depois a realização de um trabalho de educação ambiental na Associação de Canoeiros e, por último, a ação no igarapé do Gigante”, enumerou.

Jadson destaca que o projeto conta com o apoio de diversas empresas, que ajudam com a doação de materiais para a realização das atividades e até na mobilização dos colaboradores para atuarem como voluntários. Um exemplo, diz ele, é a Co.Circular, que recentemente se uniu à Remada Ambiental.

A Co.Circular está atuando em Manaus em parceria com BIC, na execução do projeto Chama Circular. O objetivo é coletar e reciclar isqueiros, evitando que esse material chegue ao aterro sanitário. A representante da empresa, Almira Neta, participou da ação neste final de semana, cadastrando novos pontos para a coleta de isqueiros e também recebendo os materiais já recolhidos. “A Remada Ambiental é um momento importante para conscientizar e mobilizar a população sobre a importância do recolhimento dos isqueiros. Precisamos do apoio de todos nessa ação”, frisou.

Segundo Almira Neta, durante a ação da Remada Ambiental foram retirados do rio 56 isqueiros. Os itens foram higienizados e serão enviados para a reciclagem. “Em apenas uma manhã foi recolhida essa quantidade e o impacto desse material no meio ambiente é muito grande. Por isso, a importância do projeto Chama Circular, para que as pessoas entreguem os isqueiros usados e seja dada a destinação correta para esses produtos”.

O projeto Chama Circular prevê a instalação de 250 pontos de coleta de isqueiros em Manaus, em diferentes estabelecimentos, como supermercados, lojas, restaurantes e outros. Atualmente, cerca de 95 pontos já estão funcionando na cidade. A lista pode ser conferida no site https://chamacircular.com.br/ . Mais empresas podem se engajar ao projeto.

A podóloga Arlete Oliveira, por exemplo, já aderiu ao projeto. Ela cadastrou um ponto de coleta no seu consultório, no bairro Lírio do Vale. Para incentivar as pessoas a fazerem o descarte correto dos isqueiros, Arlete teve a ideia de trocar um item novo pelo usado. “Eu comprei por iniciativa própria alguns isqueiros novos e faço a troca pelos usados. Tem funcionado muito bem”, explicou.

Na ação do Remada Ambiental, Arlete fez a entrega de 32 isqueiros coletados no ponto instalado no seu consultório. “Eu já participo da Remada Ambiental há algum tempo e eu considero essa iniciativa primordial. Quando eu soube do Chama Circular, logo me comprometi a receber um ponto de coleta. É algo simples, que não me custa nada, mas que tem um impacto enorme no meio ambiente”.

As pessoas que desejarem ter um ponto de coleta no seu estabelecimento, independente do segmento, podem se cadastrar no site https://chamacircular.com.br/ . No site, irá responder um breve questionário e, em seguida, fará o agendamento do dia para receber a caixa coletora.

