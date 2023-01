Viny Júnior é vítima de mais um ato racista na Espanha; boneco foi enforcado em ponte de Madri

Um boneco pendurado em uma ponte de Madri simulava um enforcamento. Ele estava com camisa do clube espanhol Real Madrid, com o nome do jogador e o número 20, que o brasileiro usa nas partidas.

A polícia de Madri encontrou na manhã de hoje (26), um boneco pendurado em uma ponte da cidade, como se fosse uma simulação de um enforcamento. Ele estava com uma camisa do clube espanhol Real Madrid, com o nome de Vinícius Júnior e o número 20, que ele usa nas partidas.

Ação foi cometida por torcedores do Atlético de Madrid, rival do Real Madrid na capital espanhola, antes da partida entre as duas equipes pela Copa do Rei.

O Real ganhou por três a um e avançou para as semifinais do torneio. Vini Júnior marcou o último gol da vitória e comemorou dançando.

A assessoria do jogador disse que Vinícius vai discutir amanhã (27), com o clube e com os seus advogados quais medidas deve tomar. E que a sua posição segue a mesma. Ele espera que as autoridades punam os racistas – e não apenas se manifestem por notas oficiais.

Depois desse incidente, Vini postou em uma rede social:

‘Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a La Liga, a organizadora do campeonato espanhol, segue sem fazer nada’.

A La Liga afirmou que a intolerância e a violência não cabem no futebol – e que vai solicitar sanções penais mais severas aos responsáveis.

O Atlético de Madrid disse que fatos assim são absolutamente repugnantes e inadmissíveis. O clube espera que as autoridades possam esclarecer o ocorrido e que a Justiça ajude a banir esse tipo de comportamento.

O Real Madrid agradeceu as manifestações de carinho recebidas após o lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o jogador da equipe, Vini Júnior. E declarou que essas agressões não podem ter lugar na sociedade.

A polícia da capital espanhola disse que abriu uma investigação para encontrar os responsáveis.

