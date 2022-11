Vinícius Jr é o segundo jogador mais valioso da Copa do Mundo; veja a lista

Com a confirmação dos 26 convocados de cada seleção para a Copa do Mundo do Qatar já é possível fazer uma avaliação dos jogadores com o maior valor de mercado da competição.

Neste sentido, o jornal espanhol “As” montou uma seleção com os 11 jogadores mais valiosos de acordo com a avaliação do site “Transfermarkt”, especializado no mercado de transferências do futebol. O Brasil conta apenas com Vinícius Júnior como representante.

O país com o maior número de jogadores entre os mais valiosos é a Inglaterra, que tem, ao todo, três representantes (Alexander-Arnold, Jude Bellingham e Phil Foden). Já a França, atual campeã do mundo, tem apenas um jogador entre os mais valiosos, mas justamente aquele que tem o maior valor de mercado: o atacante Kylian Mbappé, avaliado em 160 milhões de euros.

O brasileiro Vinícius Júnior, que atua pelo Real Madrid, é aquele com o segundo maior valor de mercado entre os 11 e está avaliado em 120 milhões de euros.

Outros países como Bélgica, Portugal, Canadá, Uruguai e Espanha também contam com representantes entre os mais valiosos.

Confira a lista dos 11 jogadores mais valiosos da Copa:

1º) Kylian Mbappé (França) – 160 milhões de euros

2º) Vinícius Júnior (Brasil) – 120 milhões de euros

3º) Phil Foden (Inglaterra) – 110 milhões de euros

4º) Jamal Musiala (Alemanha) – 100 milhões de euros

5º) Pedri (Espanha) – 100 milhões de euros

6º) Jude Bellingham (Inglaterra) – 100 milhões de euros

7º) Fede Valverde (Uruguai) – 100 milhões de euros

8º) Rúben Dias (Portugal) – 75 milhões de euros

9º) Alphonso Davies (Canadá): 70 milhões de euros

10º) Trent Alexander-Arnold (Inglaterra) – 70 milhões de euros

11º) Thibaut Courtois (Bélgica) – 60 milhões de euros

*Com informações de Uol