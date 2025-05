Celebrando e valorizando a cultura dos povos indígenas da Amazônia, os aeroportos de Manaus, Tefé e Tabatinga, administrados pela VINCI Airports no Amazonas, recebem uma programação especial com as ações “Vozes Indígenas”. Exposições de fotografia, de artefatos e artesanatos, visita a comunidades e formatura de jovens indígenas em um curso de informática integram as atividades em 2025.

O Manaus Airport está recebendo uma exposição de fotografias que retratam os costumes, tradições e cultura dos povos Sateré Mawé, Witoto e Baré. Os registros, produzidos pela fotojornalista amazonense Nathalie Brasil, ficarão disponíveis, até o dia 14 de maio, para visitação pública no saguão principal do aeroporto, próximo à área de lojas e restaurantes.

No dia 29 de abril, funcionários e membros da comunidade aeroportuária fizeram uma visita ao Parque das Tribos, conhecido como o primeiro bairro indígena do Brasil, para conhecer as ações do Instituto Witoto, organização liderada por mulheres, que atua pelo fortalecimento das identidades, pelo desenvolvimento cultural, social, ambiental, territorial e econômico dos povos indígenas da Amazônia.

No Tefé Airport, desde o dia 25 de abril, em parceria com a Prefeitura do município, está disponível para visitação uma exposição que reúne peças de artesanato indígenas tradicionais do Médio Solimões, com referências à castanha, fruto cultivado na região, aos grafismos e ao cotidiano das comunidades amazônicas.

No último dia 24 de abril, no Tabatinga Airport, ocorreu a cerimônia de formatura de jovens indígenas ticunas das comunidades indígenas Umariaçu I e Umariaçu II, que fizeram parte da primeira turma do curso gratuito de informática básica do Laboratório Évare, promovido em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Mais do que a entrega de certificados, o momento representou sonhos realizados e novas oportunidades para os jovens.

O projeto Évare é uma iniciativa que promove a educação inclusiva e a valorização dos povos indígenas, fatores alinhados aos propósitos sociais da VINCI Airports, que mantem compromissos firmes com ações de ESG (Environmental, Social, and Governance – Ambiental, Social e Governança).

A Gerente de Comunicação da VINCI Airports no Brasil, Daniela Franco, destaca: “O respeito e a valorização dos povos da Amazônia são cuidados presentes em nossas atividades e ambientes dos aeroportos onde atuamos. O “Vozes Indígenas” vem para consolidar essas iniciativas e reafirmar nossa conexão com os povos amazônicos. Além de celebrar a cultura, promover a escuta e cultuar a sabedoria, queremos impactar a vida desses povos com iniciativas que geram impacto social para essas comunidades”.

Sobre o Aeroporto de Manaus

O Aeroporto de Manaus, integrante da rede VINCI Airports, localizado no maior estado do Brasil, o Amazonas, é um dos principais aeroportos da Região Norte do país.

Sobre a VINCI Airports

Principal operadora privada de aeroportos do mundo, a VINCI Airports opera mais de 70 aeroportos em 13 países. Graças à sua experiência como integrador global, a VINCI Airports desenvolve, financia, constroi e administra aeroportos, fornecendo sua capacidade de investimento e seu know-how na otimização do desempenho operacional, modernização de infraestruturas e gerenciamento de suas operações e transição ambiental. A VINCI Airports é a primeira operadora aeroportuária a se comprometer com uma estratégia ambiental internacional global em 2016, para atingir a meta de emissão líquida zero em toda a sua rede até 2050.