Vin Diesel vira guerreiro brasileiro no trailer do game de sobrevivência “Ark II”

A empresa de videogames Studio Wildcard divulgou o primeiro trailer de “Ark II”, que destaca as participações de Vin Diesel (“Velozes e Furiosos”) e Auli’i Cravalho (“Moana”), e anunciou o elenco principal de dubladores de uma série animada derivada da atração.

Revelado em primeira mão durante o evento Xbox & Bethesda Games Showcase hoje (12), o trailer do jogo de aventura e sobrevivência, passado num mundo de dinossauros vorazes, anuncia a sequência de “Ark: Survival Evolved” de 2015, e traz Diesel como o herói protagonista, um guerreiro brasileiro chamado Santiago. Já a jovem dubladora original de “Moana” vive a filha do personagem, Meeka.

“Ark II” tem previsão de estreia apenas em 2023 e está sendo criado no Unreal Engine 5 com tecnologia de iluminação fotorrealista em tempo real. Além de dublar e servir de molde para o protagonista, Diesel também é produtor executivo do jogo do Xbox.

Já a série animada, “Ark: The Animated Series”, terá 14 episódios de 30 minutos e será lançada na HBO Max.

Atualmente em pós-produção, contará novamente com Diesel dando voz a seu personagem, além de um elenco de peso nos demais papéis, incluindo Michelle Yeoh (“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”), Gerard Butler (“Invasão ao Serviço Secreto”), Russell Crowe (“A Múmia”), Jeffrey Wright (“Westworld”), Karl Urban (“The Boys”) e David Tennant (“Belas Maldições”), entre muitos outros.

Criada pelos mentores da franquia de jogos, Jesse Rapczak e Jeremy Stieglitz, a série tem direção a cargo de Jay Oliva, responsável por várias animações da DC Comics, como “Batman: O Cavaleiro das Trevas” e “Liga da Justiça Sombria”.

Com informações do Terra