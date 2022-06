Vídeo: ex-deputados Mamãe Falei e Boca Aberta brigam em rua do PR

O ex-deputado estadual de São Paulo Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, e o ex-deputado federal Emerson Petriv (PROS-PR), conhecido como Boca Aberta, se envolveram em uma briga numa rua de Londrina, no Paraná, nesta quarta-feira (29). O vídeo que mostra a discussão foi divulgado pelo ex-parlamentar paulista na internet.

Na mesma gravação, Arthur do Val dá a versão dele sobre o motivo da briga. Afirma que procurou Boca Aberta, junto com um amigo — João Bettega, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL) no Paraná —, para falar sobre irregularidades percebidas ao longo da gestão do ex-deputado federal e do seu filho, Boca Aberta Jr. “Ele tem o Gabinete do Povo, gastou o dinheiro do povo, e nós vamos entregrar a nota fiscal”, diz Do Val na gravação, apontando para uma placa que faz referência aos gastos com cota parlamentar, que totalizam R$ 2,4 bilhões.

Quando a dupla chega ao estabelecimento e procura pelo ex-deputado federal, Boca Aberta se afasta e diz que vai “pegar um documento para mostrar”. Em seguida, Boca Aberta pega um microfone e discute com Arthur do Val falando pelo equipamento, chamando a atenção de populares que passam pela rua. “Gastou R$ 220 mil de aluguel de carro”, diz o ex-deputado federal, acusando João Bettega.

Segundos depois, Boca Aberta dá um tapa na mão do integrante do MBL paranaense e derruba o celular do rival no chão. “Violência! Para que isso?”, questiona Do Val, que é derrubado no chão por outro homem, levanta e recebe um tapa nas costas de Boca Aberta. “Vem cá! Você vem de São Paulo. Você merece levar tapa na cara, rapaz”, dispara Boca Aberta, que também chamou Arthur do Val de “estuprador”, em referência aos áudios no qual o ex-deputado estadual afirmou, na Ucrânia, que as mulheres daquele país “são fáceis porque são pobres”.

Boca Aberta também se defendeu em uma gravação publicada numa rede social (veja aqui). Ele afirmou que divulgaria “um vídeo da agressão que nós sofremos”. Na gravação, o ex-deputado federal Emerson Petriv chama Do Val de “este elemento, este indivíduo, este sujeito, este vagabundo, este bandido”.

“[Ele] veio hoje junto com quatro elementos ameaçar a família Boca Aberta. Um dos integrantes da quadrilha que veio aqui estava armado. Me acuaram. Os quatro invadiram o caminhão [onde fica o Gabinete do Povo], ameaçaram a mim e à minha família e deram fuga na hora que eu chamei a polícia”, afirmou Boca Aberta, acrescentando que registrou boletim de ocorrência.

No vídeo publicado por Arthur do Val, o amigo João Bettega, na delegacia, também diz que registrou queixa junto à Polícia Civil. “É um absurdo um deputado não dar satisfação para o povo e agredir pessoas que vão questioná-lo”, afirmou.