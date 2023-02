Professora Jacqueline alerta sobre cuidados contra importunação sexual no carnaval

A ‘Campanha Não é Não’ que ganhou espeço em todo o Brasil, chegou no Amazonas em 2020

A vereadora Professora Jacqueline (União Brasil) fez um alerta na Tribuna da Câmara Municipal de Manaus (CMM), sobre a importunação sexual nas bandas, blocos e festas de carnaval. O tema é de extrema importância, pois ajuda e defende as foliãs que sofrem qualquer tipo de abuso no período de folia.

A importunação sexual é qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com objetivo de satisfazer o próprio desejo ou de terceiros. As mulheres são as principais vítimas e convivem diariamente com o medo de sofrerem ataques libidinosos no trabalho, na rua, em festas, nos meios de transporte (sejam eles públicos ou privados) e até mesmo em casa.

A vereadora Jacqueline defendeu os direitos das mulheres referente a importunação sexual nas festas carnavalescas. “As mulheres não são objetos sexuais, o tamanho da roupa e o modo como ela dança não define quem ela é, estar sozinha ou acompanhada não revela o seu caráter, o que fazem e o que deixam de fazer, não diz respeito a ninguém, todas merecem apreço, por isso nesse carnaval e em muitos outros lugares que nós mulheres frequentamos, Não é Não!”, destacou a parlamentar.

Não é Não!

A Campanha Não é Não surgiu em 2017, no Rio de Janeiro, por um grupo de amigas. O movimento teve início após uma delas ter sofrido mais de um abuso, em um samba antes do carnaval.

O Não é Não, chegou no estado do Amazonas em 2020, para que as foliãs possam curtir o carnaval e consigam entender que elas têm esse poder de dizer não e tem que ser respeitado por todas as pessoas.

