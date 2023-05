Vereador Rodrigo Guedes entrega Medalha de Ouro ao empresário Jaime Benchimol

Com destaque na economia amazonense, o empresário Jaime Samuel Benchimol recebeu hoje (5), a medalha de Ouro Cidade de Manaus concedida pelo vereador Rodrigo Guedes, durante sessão solene na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A entrega da medalha de ouro foi proposta por Guedes para prestar homenagem e reconhecimento ao empresário, Jaime Benchimol, por sua relevante contribuição a sociedade amazonense.

Jaime Iniciou suas atividades profissionais em 1980 como diretor de Benchimol, Irmão e Cia. Ltda. (Bemol) e Sociedade Fogás Ltda., atualmente preside a Sociedade Fogás Ltda. Sua gestão tem sido marcada pela continuidade, expansão e aprimoramento do trabalho pioneiro da primeira geração de fundadores que iniciaram as organizações em 1942.

De acordo com Guedes, a atuação de Jaime na área empresarial contribui para a geração de emprego e renda aos manauaras, o que agrega na construção de uma sociedade melhor.

“A missão que o senhor Jaime realiza é digna de respeito e homenagem, é através de sua atividade econômica que vários manauaras conquistam sua renda familiar, essa missão garante a comida na mesa das pessoas e com certeza traz modernidade e crescimento a nossa sociedade. Admiro seu caráter, dedicação e ousadia nesses anos de trabalho que certamente resultaram em frutos extraordinários”, parabenizou.

Durante a homenagem, figuras importantes da economia amazonense também prestaram homenagem a Beinchimol como o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Manaus, Ralf Baraúna Assayag, Érico Desterro, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Daniela Cristina da Eira Correia, Diretora-presidente da Manaus Previdência, Maria Fátima Loureiro, Defensora Pública e Ezra Bezion, presidente das câmaras de dirigentes lojistas do Amazonas.

Com informações da assessoria