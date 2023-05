Vereador Raiff Matos fiscaliza obras de infraestrutura nas zonas norte e centro-sul

Parlamentar também analisou outros problemas enfrentados pelos comunitários que serão representados através de requerimentos à Prefeitura

O vereador Raiff Matos (DC) cumpriu hoje (26), uma extensa agenda de fiscalização em obras executadas pela Prefeitura de Manaus nas zonas norte e centro-sul da cidade. Também verificou outros problemas dos bairros naquelas zonas da capital que serão transformados em requerimentos e indicações para a execução de novas obras pelo Executivo Municipal.

Uma das obras mais complexas fiscalizadas hoje é a correção de uma cratera gigantesca aberta na Avenida Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes, na Cidade Nova, segundo o parlamentar. O problema vem desde o ano passado e gerou um ofício encaminhado no dia 4 de janeiro deste ano (Of 03/23) pelo gabinete do vereador. O pedido foi para contenção da erosão que tem colocado os moradores com medo de desabamentos no local.

“As obras começaram em janeiro, mas o período chuvoso impediu a conclusão do serviço e, no momento, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já prepara o local com a colocação da tubulação, esperando apenas o verão para terminar as obras”, explicou o vereador na conversa com os moradores do local.

Na rua Santo Expedito, antiga rua Fluminense, no bairro Cidade de Deus, o vereador constatou a necessidade de construção de uma escadaria para permitir o acesso da população que mora na parte mais baixa da rua. Na sexta-feira mesmo o gabinete deu entrada em uma Indicação para que a Prefeitura de Manaus realize um estudo de viabilidade para a construção da escadaria no local.

Demanda atendida

O vereador também fiscalizou uma demanda do gabinete atendida pela Prefeitura na rua Padre Monteiro de Noronha, no conjunto Parque das Nações, bairro Flores. O local é uma via importante porque liga o conjunto à zona norte da cidade. “Quero agradecer ao prefeito David Almeida, ao secretário Renato Júnior e aos demais secretários pelo atendimento das nossas demandas. A população agradece”, disse. Os requerimentos para esse serviço foram o 4296/23 e 7594/23.

Também foi feita fiscalização nas obras executadas no Conjunto dos Jornalistas, na Avenida Constantino Nery, bairro Chapada. A solicitação das obras foi feita pelo gabinete do vereador através dos requerimentos 3491/23 e 1033/23. “Seguimos prestando conta das demandas que chegam ao nosso gabinete. Nossa missão é ajudar na solução dos problemas com o apoio da Prefeitura de Manaus”, afirmou o vereador.

Com informações da assessoria