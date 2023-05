Vereador Peixoto participa da assinatura de ordem de serviço de ciclovia na Ponta Negra

Segundo o parlamentar, a obra vai atender uma antiga demanda dos usuários de bicicleta da capital

Os ciclistas de Manaus serão beneficiados com a construção de uma ciclovia de mais de três quilômetros de extensão, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, zona Oeste. Na noite de ontem (3), o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) e o secretário Municipal de Infraestrutura, Renato Júnior, assinaram a ordem de serviço que vai beneficiar a mobilidade urbana da capital.

O presidente da 7ª Comissão de Serviços e Obras Públicas (Comsop), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Peixoto (Agir) participou da cerimônia que marca um novo momento para os ciclistas da cidade, já que a prefeitura vai retirar as ciclofaixas existentes na avenida Coronel Teixeira e criar uma via isolada, que proporcione maior segurança aos ciclistas.

Para o parlamentar, a iniciativa vai incentivar ainda mais o uso da bicicleta como meio de transporte e beneficiar quem já a utiliza.

“Manaus está entre as últimas capitais nessa infraestrutura para bicicleta, sendo que este meio está sendo cada vez mais inserido nos centros urbanos, como São Paulo, Fortaleza e Curitiba. No meio urbano de Manaus, a gente ainda vê isso de maneira muito acanhada, mas sem sombra de dúvidas, isso é para ser comemorado, é um avanço”, ressaltou.

Como atleta do ciclismo, o vereador almeja que a partir dessa construção, o Executivo Municipal implemente novas áreas para o uso da bicicleta. “Com esse novo projeto a gente espera que seja o primeiro de tantas outras estruturas de ciclismo na cidade de Manaus, que a gente tanto precisa”, completou.

O vice-presidente da Federação de Ciclismo do Amazonas (Feciclam) também comemora o projeto. Marcelo Corrêa vê a iniciativa como um incentivo a mais adeptos à modalidade.

“Hoje, o que mais atrapalha os novos ciclistas é a segurança no trânsito. Então, dentro desse campo, nós conseguimos atingir quem trabalha de ponto a ponto, com a bicicleta indo e voltando, quem quer pedalar e sair de casa para se divertir e quem usa a bicicleta para outras finalidades. Então, a ciclovia vem para agregar, para dar força ao nosso ciclismo. Quanto mais ciclistas melhor”, afirmou.

Mobilidade Urbana

Além da prática esportiva e a melhoria na qualidade de vida, o uso da bicicleta contribui também para toda a população, em relação a com mobilidade urbana, com a redução dos congestionamentos e também com a questão ambiental, já que diminui a poluição atmosférica e sonora.

