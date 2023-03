Vereador Peixoto acompanha trabalho de resgate após deslizamento no Jorge Teixeira

O deslizamento de terra atingiu 11 casas e matou pelo menos 8 pessoas

O vereador Peixoto (Pros) esteve na noite de ontem (12), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, acompanhando toda a situação e o trabalho das equipes de resgate que atuam no deslizamento de terra que atingiu residências no local.

A região do desastre faz parte de uma área de risco, com erosão e deslizamento, aproximadamente 11 casas foram atingidas, que ficavam na parte de baixo do barraco, soterrando os moradores. Até o momento, as equipes resgataram oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças, todos sem vida. “Desde o momento em que tomei conhecimento dessa tragédia, me prontifiquei a ir até o local me solidarizar, pois esta é uma situação em que nenhum cidadão pode se furtar. No local, presenciei um cenário muito triste e de extrema dificuldade, já que o terreno ainda estava muito molhado, de acesso muito difícil, com muito barro. Apesar das dificuldades e da situação trágica, o local tinha muitos voluntários e muita gente disposta a ajudar”, conta Peixoto.

O parlamentar, que também é o presidente da 7ª Comissão de Serviços e Obras Públicas (Comsop), da Câmara Municipal de Manaus (CMM), se dirigiu ao local assim que soube do desastre, no intuito de ver de perto os estragos e acompanhar o atendimento dos moradores afetados.

“Quando eu cheguei lá, já estavam no local o prefeito, o governador e muita gente ajudando. Eu também pude ajudar, com o meu conhecimento técnico, orientei as equipes como proceder em um terreno que recebeu um volume grande de água e por estar muito muito encharcado poderia provocar novos acidentes”, enfatizou.

“É muito difícil presenciar cenas como as que vi ontem. Esse é um grande problema, na cidade de Manaus, que precisa ser resolvido imediatamente”, lembra Peixoto alertando que a capital possui mais de mil áreas de risco, sendo 62 de alto risco.

“Se não tivermos ações de combate, todos os anos, no período de chuva teremos cenas lamentáveis como essas. É preciso agir e assim o farei, na Câmara Municipal de Manaus convidando meus colegas vereadores a estudar um plano de ação rápido e eficaz”, finaliza.

Com informações da assessoria