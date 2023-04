Vereador Lissandro Breval defende uso de resíduos sólidos como oportunidade de negócio

Lissandro Breval (Avante) defendeu, na manhã de ontem (4), a utilização de resíduos sólidos como oportunidade de negócio na capital amazonense. De acordo com o parlamentar, a gestão precisa encarar a problemática do lixo como grandes cidades no Brasil e no mundo o fazem: fomentando as cooperativas.

“Nossa sociedade está cada vez mais exposta à problemática do lixo. Temos uma gestão que não se adequou. Não temos coleta seletiva, não temos educação ambiental nas escolas. Não tratamos a problemática do lixo como oportunidade de negócio. As grandes cidades do Brasil e do mundo tratam o lixo como oportunidade de negócio, fomentando as cooperativas, dando condições. Precisamos fazer o mesmo”, afirmou o parlamentar.

Breval sugere realização de trabalho que acabe com uma questão que tem tomado proporções incontroláveis, trazido danos à população e, ainda, inviabilizado o crescimento dessa indústria.

“Temos grandes cooperativas em Manaus, no Amazonas, que hoje não são fomentadas. Enquanto não nos atentarmos para isso, seguiremos enxugando gelo e vendo o lixo tomar dimensões desastrosas em nossa capital”, concluiu.

Com informações da assessoria