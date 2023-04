Vereador João Carlos propõe praça inclusiva com brinquedos adaptados para autistas e PcDs

O objetivo do parlamentar é a criação de um parque com brinquedos adaptáveis, promovendo o fortalecimento do convívio entre as crianças com deficiência e a comunidade

O secretário-geral da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador João Carlos (Republicanos), apresentou Indicação ao prefeito David Almeida (David Almeida), para a construção de um parque infantil adaptado para crianças, adolescentes e pessoas com deficiência (PCDs).

Segundo o parlamentar, a Indicação tem como finalidade ressaltar a importância da construção de um parque infantil adaptado com brinquedos inclusivos para crianças autistas nos mais diversos espaços de socialização, recreação e lazer.

“As crianças com transtorno do espectro autista (TEA) necessitam da inclusão para interagir diretamente com os amigos e emitir respostas, sejam elas vocais ou não. No caso de crianças não vocais, podem ser adotadas estratégias alternativas de comunicação por meio de imagens e textos, com o objetivo de sinalizar ações. Essas atividades irão beneficiar o seu desenvolvimento físico e intelectual”, defendeu João Carlos.

A proposta prevê também brinquedos comuns, com objetivo de permitir de forma mais inclusiva que crianças e adolescentes desfrutem do mesmo espaço com suas famílias.

“É obrigação do Poder Público adotar políticas de inclusão para pessoas com deficiência”, defendeu o autor da proposta, lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito às oportunidades de lazer, de maneira que a criança atinja a mais completa integração social possível.

