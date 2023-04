Vereador João Carlos promove projeto social que leva empreendedorismo às comunidades

O programa já atendeu centenas de pessoas em todas as zonas distritais da cidade

A cerimônia de entrega dos certificados de uma das turmas do Projeto Aprender & Empreender foi marcada ontem (29) por emoção e expectativa de melhorias na qualidade de vida dos participantes. A ação, promovida pelo gabinete do vereador João Carlos, já alcançou centenas de pessoas.

“Levar empreendedorismo e renda para os cidadãos me deixa extremamente feliz e realizado. Esse é o meu primeiro mandato e o gerar oportunidade de emprego ao povo é uma das prioridades do meu mandato”, falou João Carlos.

O projeto atende todas as zonas da Cidade com os cursos de confeitaria, arte com balões bubble, balas regionais, canetas e sacolas personalizadas. “Saber que a mulher desempregada e sem estímulo algum sairá daqui e montar seu próprio negócio me alegra. Dezenas de mulheres já estão obtendo renda através dos nossos cursos”, comemorou.

“Como representante do setor público, busco fomentar a capacitação de mulheres através de cursos técnicos e formação do empreendedorismo feminino, além de orientar que elas possam conseguir linhas de crédito facilitadas para esses empreendimentos”, falou.

