Vereador gaúcho diz que baianos só vivem “na praia tocando tambor”

Um vereador de Caxias do Sul (RS) causou revolta entre colegas e nas redes sociais ao fazer um discurso xenofóbico contra baianos na tribuna da Câmara Municipal da cidade na última terça-feira, 28.

Sandro Fantinel (Patriota) comentava o caso em que trabalhadores foram resgatados de vinícolas em Bento Gonçalves (RS), onde estavam em condições análogas à escravidão, quando pediu que empresários não mais contratassem “aquela gente lá de cima” que só “vive na praia tocando tambor”.

“Agricultores, produtores, empresas agrícolas: não contratem mais aquela gente lá de cima”, afirmou, mencionando trabalhadores da Bahia, e sugerindo ainda a contratação apenas de trabalhadores vindos da Argentina. “Todos os agricultores que têm [trabalhadores] argentinos, só batem palma, porque são limpos, trabalhadores, corretos, cumprem horário, mantêm a casa limpa e, no dia de ir embora, ainda agradecem o patrão.”

Sem ser interrompido, Fantinel passou a fazer ataques de cunho xenofóbico em pleno parlamento. “Agora baianos, cuja única cultura que têm é viver na praia tocando tambor, era normal que desse esse tipo de problema.”

“Tem que deixar de lado aquele povo acostumado com carnaval e festa”, completou ainda.

O delinquente vereador bolsonarista Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, atacando a ação contra o trabalho escravo, dizendo que criará grupo para vinícolas contratarem argentinos e não 'baianos': "a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor". Cassação nesse lixo! pic.twitter.com/imbNFJOPzr — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) February 28, 2023

Após as falas preconceituosas, o deputado estadual Leonel Radde (PT) registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar.

Acabamos de registrar um novo Boletim de Ocorrência contra a fala racista do vereador de Caxias do Sul/RS, Sandro Fantinel, que declarou que "baianos são sujos e sabem apenas tocar tambor e dançar". (+) — Leonel Radde (@LeonelRadde) February 28, 2023

Repercussão

O discurso xenofóbico não passou despercebido no mundo político. Depois que as imagens ganharam visibilidade, principalmente com as redes sociais e noticiários, personalidades da política se manifestaram.

Foi o caso do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que usou as redes sociais para repudiar as falas preconceituosas e informar que tomou medidas contra o parlamentar. “É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala.”

É desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) February 28, 2023

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), disse em seu perfil do Twitter que o discurso de Fantinel não representa o povo do Estado. “Os gaúchos estão de braços abertos para todos, sempre”, escreveu.

O discurso xenófobo e nojento de vereador de Caxias contra o nordeste não representa o povo do Rio Grande do Sul. Não admitiremos esse ódio, intolerância e desrespeito na política e na sociedade. Os gaúchos estão de braços abertos para todos, sempre. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) March 1, 2023

Expulsão do Patriotas

O partido Patriota decidiu nesta quarta-feira (1º) pela expulsão do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. Em nota, o diretório nacional da sigla comunica o parlamentar da decisão após as falas preconceituosas do vereador a respeito dos baianos. Segundo o partido, o discurso de Fantinel “está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados, à dignidade humana, à igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho, já que se refere de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante”. Segundo o partido, essa situação “torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade”.

FONTE: UOL

MATÉRIA ATUALIZADA – 15:25