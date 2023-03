Vereador Alfaia defende políticas inclusivas voltadas a PCDs em seminário de educação

O encontro foi coordenado pela Gerência de Educação Especial (GEE), e proporcionou debates e capacitação entre os diretores, pedagogos e professores da rede municipal

O vereador Eduardo Alfaia (PMN), membro titular das 4ª Comissão de Educação (COMED) e 11ª Comissão de Assuntos Sociocomunitários e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Manaus (CMM), participou ontem (2), do Seminário de Educação Inclusiva, realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). O evento, que ocorreu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (zona Centro-Sul), teve como tema “Direito à Diversidade”, e reuniu mais de 1.000 profissionais da educação.

Na oportunidade, Alfaia foi enfático ao defender políticas públicas a favor de pessoas com deficiências físicas. “Tenho sido um ferrenho defensor desta causa, em especial o direito de autistas na Câmara, isso por estar sempre dialogando com os eleitores, que confiaram no meu trabalho e por esta razão, me considero um porta-voz. Fizemos diversas indicações a prefeitura, e já criamos Projetos abrangentes que estão em tramitação, e sabemos que este é um trabalho de constante progresso”, afirmou.

O parlamentar ainda elogiou a gestão do prefeito David Almeida, afirmando que tem sido exemplar ao colocar em foco questões antes pouco abordadas. “Este seminário é uma excelente iniciativa da gestão do prefeito David Almeida, juntamente com a secretária Dulce Almeida, sendo inovadores ao trazerem à tona discussões como esta. A inclusão já é marca registrada da prefeitura, por considerar pessoas com deficiência, moradores da zona rural, ribeirinhos, e tantas outras classes esquecidas, que agora estão sendo devidamente assistidas”, expressou o vereador.

Além disso, foi posto em pauta a Lei Brasileira de Inclusão.

