Vereador Alemão participa de sessão em homenagem ao Dia Nacional do Chef de Cozinha

O parlamentar se emocionou durante sessão realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas

William Alemão (Cidadania), participou de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), em homenagem ao Dia Nacional do Chef de Cozinha. A propositura foi do deputado estadual João Luiz e aconteceu na última sexta-feira (19).

Durante o evento, o presidente da Associação Amazonense de Gastronomia e Empreendedores, Chef Cláudio Procópio, recebeu uma placa comemorativa; os demais homenageados foram agraciados com certificados.

Em seu discurso, Alemão se emocionou ao relembrar o período em que seus pais possuíam um restaurante: “Todos os problemas enfrentados dentro de uma cozinha são esquecidos com o sorriso do cliente satisfeito ao receber sua refeição”, disse.

A sessão solene foi marcada por momentos especiais e emocionantes, onde o vereador William Alemão foi reconhecido por defender causas relacionadas ao entretenimento, gastronomia e à valorização dos profissionais da área.

As honrarias entregues durante o evento demonstram o reconhecimento do poder legislativo estadual aos profissionais da culinária que se destacam em suas atividades e contribuem para a valorização da cultura gastronômica local.

Essa sessão solene não apenas celebrou o Dia Nacional do Chef de Cozinha, mas também, reforçou a importância do setor para a economia e a cultura do Amazonas, destacando, a dedicação e o talento dos chefs e empreendedores da gastronomia.

Com informações da CMM