Universidade de Toronto oferece bolsa para estudar e morar de graça no Canadá

A Universidade de Toronto, no Canadá, está com inscrições abertas para o programa Lester B. Pearson de bolsas de estudo para estudantes internacionais. Os subsídios são integrais, cobrem 100% das mensalidades e incluem auxílio financeiro para moradia.

De acordo com o site da universidade, as bolsas Lester B. Pearson buscam “reconhecer estudantes que demonstrem histórico acadêmico excepcional, criatividade e vistos como lideranças em suas escolas”. Um dos principais critérios de seleção dos bolsistas leva em consideração a atuação do candidato na escola e comunidade de origem e que tenha gerado algum impacto positivo.

São, ao todo, 37 bolsas de estudo, que incluem:

cobertura das taxas do curso

livros

seguro para acidentes

moradia

Como se candidatar

Para concorrer, é necessário solicitar uma indicação da sua escola de Ensino Médio e se inscrever no processo seletivo, a application, da Universidade de Toronto. Após a inscrição, o candidato recebe um link personalizado para preencher o formulário de inscrição para a Lester B. Pearson Scholarship. Para realizar a inscrição, acesse o site.

Podem se inscrever estudantes internacionais que estejam cursando o último ano do Ensino Médio ou que não tenham se formado antes de junho de 2021. As oportunidades são para o ano letivo que começa em setembro de 2023.

Os prazos para concorrer são:

Prazo de indicação da escola: 30 de novembro de 2022

Prazo final para inscrição do aluno no OUAC (a plataforma de processo seletivo da universidade): 14 de dezembro de 2022 (o site da universidade recomenda que você se inscreva pelo OUAC antes de 7 de novembro de 2022, “pois as vagas nos programas se esgotam rapidamente e programas populares podem fechar mais cedo”)

Prazo final para inscrição para a bolsa de estudos: 16 de janeiro de 2023

Confira aqui a página oficial das bolsas Lester B. Pearson

Sobre a Universidade de Toronto

A instituição é referência em ensino e pesquisa no país e está entre as 50 melhores do mundo e ocupa a 26ª posição no QS ranking global. Tem 700 programas de graduação nas áreas de ciências humanas e sociais, ciências da vida, física e matemática, gestão e comércio, ciências da computação, engenharia, cinesiologia e educação física, música e arquitetura.

O Canadá é um dos destinos mais procurados por estudantes brasileiros que desejam estudar fora.

*Com Estudar Fora