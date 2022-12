‘Um Sonho de Natal’ encanta público na Ponta Negra; ‘Um grande presente’, diz prefeito

Como parte da programação do segundo “Natal das Águas – Luz da Esperança”, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e do Fundo Manaus Solidária, apresentou na noite de hoje (8), em parceria com a Nova Igreja Batista (NIB), o culto natalino “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate”, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da cidade.

As apresentações, de aproximadamente 35 minutos, contaram com a participação de 500 voluntários, 40 instrumentalistas tocando músicas natalinas, coral, percussão, dança e teatro. Na ocasião, o prefeito de Manaus, David Almeida, destacou que a ideia foi proporcionar ao público, que não consegue ir até a igreja, assistir ao espetáculo, além de ser um presente para Manaus.

“Manaus ganha um grande presente, o espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista está abrindo aqui as nossas comemorações do início de dezembro. Entregamos nesse momento a nossa grande árvore de natal, acredito que é maior que nós colocamos aqui, dez metros maior que a do ano passado, entregamos ontem o presépio, domingo vamos entregar a balsa, e assim está completo o nosso projeto Natal das Águas da Prefeitura de Manaus”, garantiu Almeida.

Na oportunidade, foram entregues ainda, a tradicional Árvore de Natal, com nova iluminação, dentro da atual edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”.

“Nesta segunda edição iremos entregar ainda, a balsa, que é o nosso presépio flutuante que é o que todo mundo espera. É mais um presente para os nossos manauaras, mais uma novidade para o nosso natal, para os nossos manauaras poderem vir, assistir e aproveitar o natal que é lindo e maravilhoso”, pontuou o presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro.

Quem passou pelo local, aprovou cada detalhe da programação, como a operadora de loja, Fransciane Costa, que levou toda a família para prestigiar a noite.

“É uma oportunidade muito bonita que deram para à população né, vir para a ponta negra, eu achei maravilhoso a ideia, tanto que eu vim trazer meu pequeno, é a primeira que ele está assistindo, ele está em choque, está tudo muito lindo”, completou Fransciane.

‘Um Sonho de Natal’

Recheado de novidades que prometem encantar o público, o culto natalino ‘Um Sonho de Natal’ chega a sua 21ª edição em 2022 mergulhando nos encantos de uma famosa “Fábrica de Chocolate”, enredo adaptado da famosa obra de Roald Dahl (1964).

A estreia do espetáculo acontece neste sábado, 10/12, às 20h, e seguirá sendo apresentado até o dia 25 de dezembro em dois locais: no auditório da Nova Igreja Batista, situada na avenida Torquato Tapajós, nº 4.444, no bairro Colônia Santo Antônio, e na Nova Igreja Batista Tabernáculo, localizada na avenida Japurá, nº 2.020, no bairro Cachoeirinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos, e a classificação etária é livre.

“É um presente que nós damos para a cidade, porque nós amamos essa cidade, e convidamos toda a população para prestigiar o nosso grande evento”, finalizou o pastor-presidente da NIB, David Hatcher.

