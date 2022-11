Um ano sem Marília Mendonça: veja quais são as suas músicas mais tocadas

No dia 5 de novembro completa um ano da morte de Marília Mendonça. Em homenagem a ela, ícone da música sertaneja, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) realizou uma pesquisa sobre o legado musical da artista, apontando quais as músicas mais regravadas e tocadas desde o começo de sua carreira.

A cantora Marília Mendonça já foi a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2022, com 335 obras musicais e 444 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad. Nos últimos 10 anos, a artísta recebeu mais de 80% de seus rendimentos em direitos autorais provenientes dos segmentos de Rádio, Shows, Streaming de música e Casa de Festa e Diversão.

Neste caso, os herdeiros de Marília Mendonça continuarão a receber os rendimentos relacionados às suas músicas até 70 anos após a sua morte.

Músicas de Marília Mendonça mais ouvidas no Brasil nos últimos 10 anos

1 – Até você voltar – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

2 – Calma – Marilia Mendonça / Fred Willian / Elcio Di Carvalho / Daniel Gustavo

3 – Infiel – Marilia Mendonca

4 – Faça ela feliz – Marilia Mendonça / Daniel Rangel / Juliano Tchula / Maraisa

5 – A flor e o beija flor – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

6 – Amante não tem lar – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

7 – De quem é a culpa – Marilia Mendonça / Juliano Tchula

8 – É com ela que eu estou – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Frederico Nunes / Del Vecchio

9 – Presto pouco – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Gabriel Agra

10 – Bonde dos solteiros – Marilia Mendonça / Juliano Tchula / Daniel Gustavo

*Com informações de Terra