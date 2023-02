Ufam e Ifam vão ofertar mais de 2,5 mil vagas pelo Sisu; Inscrições ocorrem até o dia 24

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) vão ofertar mais de 2,5 mil vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições ocorrem de 16 a 24 de fevereiro e o resultado será disponibilizado no dia 28.

O Sisu leva em conta as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Além de ter feito o Enem, o candidato precisa ter tirado nota superior a zero na redação para participar da seleção

Só a Ufam vai ofertar 2.466 vagas, sendo 1.209 delas na modalidade ampla concorrência e 1.257 destinadas às ações afirmativas.

Serão disponibilizadas vagas em 109 cursos de graduação ministrados em Manaus e nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. É importante que o candidato atente para o local onde o curso pretendido é ofertado para não haver surpresas indesejadas posteriormente.

Já o Instituto Federal do Amazonas (Ifam) vai ofertar 315 vagas no processo seletivo.

Já o Ifam vai disponibilizar 315 vagas, sendo 280 para Manaus. Desses, 140 são para o Campus Centro, 100 para o Campus do Distrito Industrial e 40 para o Campus da Zona Leste.

Serão ofertadas, ainda, 20 vagas para uma turma de Gestão Comercial em Parintins e 15 vagas para o curso de Engenharia em Aquicultura em Presidente Figueiredo, na Região Metropolitana da capital.

Explicando o Sisu

• A partir das notas do Enem 2022, o Sisu 2023 selecionará estudantes para universidades públicas.

• Na hora de se inscrever, o aluno deverá marcar duas opções. Em cada uma, precisa indicar o curso, o turno, a instituição de ensino e a modalidade (ampla concorrência ou cotas).

• Ao longo do período de inscrição (de 16 a 24 de fevereiro), o interessado pode modificar suas opções quantas vezes quiser.

• A cada dia, o sistema calculará uma nota de corte parcial para cada curso, com base no desempenho de quem já se inscreveu até aquele momento. Entenda mais aqui.

Com informações do g1-AM