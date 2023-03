Ufam abre hoje inscrições em concurso com 46 vagas para professores no Amazonas

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) vai abre hoje (6), as inscrições para um concurso público com 46 vagas para o cargo de professor do Magistério Superior. Há oportunidades para Manaus e outras cidades. Veja abaixo, a lista de áreas contempladas.

As vagas estão distribuídas entre unidades acadêmicas da capital e do interior do Amazonas.

As inscrições ficarão abertas das 10h de hoje (6) às 17h do dia 7 de abril de 2023, somente pela internet.

O edital está disponível no endereço https://progesp.ufam.edu.br/crs/concurso-publico-do-magisterio-superior

Conforme o edital, o prazo de validade do concurso público será de dois anos, a contar da data de publicação da homologação de seu resultado final no Diário Oficial da União (DOU). O concurso poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por interesse da administração da Ufam e mediante iniciativa da unidade acadêmica à qual a vaga está vinculada.

Confira as vagas para Manaus

• Enfermagem

• Música

• Clínica Odontológica Infantil

• Neurociências e Cognição

• Psicologia Organizacional e do Trabalho

• Educação/Psicologia

• Farmácia

• Contabilidade Avançada

• Contabilidade empresarial e Contabilidade governamental

• Direito do Trabalho, Legislação Social e Trabalhista e Direito Digital

• Ciências Sociais Aplicadas

• Língua francesa, práticas de ensino, culturas e literaturas de expressão francesa

• Letras – Língua e Literatura Inglesa

• Língua e Literatura Portuguesa – estudos literários

• Medicina

• Hematologia

• Cirurgia Cardiovascular

• Cirurgia Vascular

• Cirurgia de Cabeça e Pescoço

• Oftalmologia

• Mecânica dos Sólidos/Projeto de Máquinas

• Engenharia Civil / Infraestrutura de Transportes

• Micologia

• Farmacologia

• Química Analítica e Química Geral

• Físico-Química e Química Geral

• Probabilidade e Estatística

• Matemática

• Engenharia de Software

• Serviço Social

• Sociologia

• História da América Colonial

• Bioquímica / Farmacologia

• Química Geral e Orgânica; Produtos Naturais

Vagas para Itacoatiara

• Administração

• Farmácia

Vagas para Parintins

• Artes Visuais

• Serviço Social

Vagas para Humaitá

• Estatística

Vagas para Coari

• Saúde da Criança

• Cirurgia

Com informações do g1AM