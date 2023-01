UEA e Ufam realizam I Jornada Interinstitucional de Tradução e Interpretação de Libras

A Coordenação de Políticas para a Pessoa Surda (Copps), vinculada à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Prograd) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e a Coordenação de Tradução (CTRAD) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizarão, nos dias 25 e 26/01, a I Jornada Interinstitucional de Tradução e Interpretação de Libras – Língua Portuguesa UEA-Ufam (I JITILSP UEA-Ufam), na Sala de treinamento da Progesp – Setor Norte – Reitoria – Ufam e no auditório da Escola Normal Superior (ENS/UEA), localizado no Shopping dos Carros, na avenida Djalma Batista.

O evento tem como finalidade ofertar formação para os profissionais tradutores e intérpretes de Libras – Português das duas instituições, bem como para toda a comunidade surda que tem interesse em aprofundar seus conhecimentos nas áreas de tradução e interpretação. Para a jornada foi convidado o Me. Jonatas Medeiros, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), tradutor e intérprete de Libras – Português.

Sobre a Jornada

O coordenador do evento que representa a CTRAD/Ufam, Joabe Barbosa, diz que a jornada, além de fomentar a formação aos Tradutores e intérpretes de Libras – Português como forma de atualização profissional, contribui para dar visibilidade institucional a esses profissionais. “E também valoriza a qualificação para melhor promoção de serviços, levando em consideração a qualidade interpretativa e tradutória”, pontuou.

O coordenador da Copps/UEA, Prof. Me. Marcos Roberto dos Santos, enxerga a união entre as duas instituições universitárias de grande impacto no Amazonas. “Isso resulta em uma ação muito benéfica para a classe dos tradutores e intérpretes de Libras do Estado no quesito de formação profissional. É momento de estarmos unidos para fortalecermos as políticas linguísticas de acesso e permanência para acadêmicos surdos da UEA e da Ufam, bem como o acesso ao ensino básico de qualidade. E tudo isso implica, também, em investimentos para a qualificação dos intérpretes de Libras”, ressaltou.

O I JITILSP UEA-Ufam será transmitido pelo Centro de Mídias da UEA para os Centros de Estudos Superiores dos municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé. Os organizadores ressaltam que a língua oficial do evento será Libras. Logo, não haverá interpretação para a Língua Portuguesa.

Confira a programação:

25/01/2023

Workshop: Laboratório de interpretação Libras e Língua Portuguesa

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Local: Sala de treinamento da Progesp – Setor Norte – Reitoria – Ufam

Ministrante: Me. Jonatas Medeiros

Público-alvo: Profissionais Tradutores e Intérpretes de Libras – Português da UEA e Ufam

26/01/2023

Palestra: Interpretação, Tradução e Performance nos Estudos da Tradução: Um olhar histórico para leituras atuais

Horário: 14h às 17h

Local: Auditório da Escola Normal Superior (ENS/UEA) – Localizado no Shopping dos Carros, na avenida Djalma Batista

Ministrante: Me. Jonatas Medeiros

Público-alvo: Comunidade surda em geral

*Com informações da assessoria