UEA cria grupo de trabalho para propor alterações em seu processo eleitoral

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) cria grupo de trabalho para entregar sugestões de alteração no processo eleitoral da universidade, em uma carta de intenções. O grupo deve realizar estudos para propor mudanças nas normativas jurídicas e nos procedimentos administrativos e operacionais relativos aos processos eleitorais da UEA.

A Prof.ª Dra. Adriana Lima explicou que o grupo surgiu por meio da apresentação da própria carta de intenções, corroborada pelos Profs. Drs. Denison Melo e Wlademir Correia, redigida com base no relatório da última eleição para o cargo de reitor. “Realizamos nossa primeira reunião no dia 2 de março”, informou Adriana, acrescentando que o trabalho do grupo continuará por tempo suficiente para que todos os pontos relacionados na carta de intenções possam ser estudados com profundidade.

Ela também disse que não seria possível implementar as mudanças nas próximas eleições para diretor de unidade, previstas para acontecerem em junho. “Precisaremos realizar uma reforma administrativa na parte logística e institucional da UEA, relacionada ao procedimento eleitoral. Teremos que fazer uma outra parte da carta, que representaria essa mudança na legislação eleitoral”, disse.

A professora Adriana reforça a importância de haver alterações na atual legislação. De acordo com ela, foram diagnosticadas várias dificuldades logísticas, especialmente de aplicação prática da legislação vigente. Ela também disse ser necessário estabelecer novos critérios, que se acomodem à situação da UEA, e que os processos atuais se encontram defasados e necessitando de atualizações.

O professor Denison Aguiar reforçou a ideia de que é essencial realizar as adaptações no processo eleitoral. “É muito importante realizar este processo, uma vez que urge a necessidade de atualizações de todo o processo eleitoral dentro da UEA.”

O grupo de trabalho é composto pelas Prof.ªs Dras.: Joésia Pacheco (presidente), Adriana Lima, Edileuza Lobato e Patrícia Ferreira. E pelos Profs. Drs.: Roberto Mubarac, Wlademir Correia, Carlossandro de Albuquerque e Denison Aguiar. E também pelos servidores Karina Milhomem, Maria Aguiar, Hilke Costa e Anderson de Sá.