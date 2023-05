Twitter vai excluir contas que não acessam rede social há muito tempo, anuncia Elon Musk

Nomes de usuários serão disponibilizados a outras pessoas

O Twitter vai passar a remover contas inativas há bastante tempo, anunciou Elon Musk. De acordo com o bilionário, perderão o acesso à rede social “contas que não tiveram nenhuma atividade por vários anos”, sem especificar o período exato.

As contas inativas serão arquivadas, e seus nomes de usuários (que ficam após a @) serão disponibilizadas para outras pessoas. Com a redução no número de usuários, é provável que muitos vejam seus números de seguidores caírem.

Nos últimos meses, Musk tem promovido uma série de mudanças no Twitter, entre elas a exclusão dos selos azuis de verificação obtidos antes do bilionário assumir a rede social.

Agora, para ter a conta verificada, os usuários precisam pagar a assinatura do Twitter Blue, que chega a até R$ 60 mensais no Brasil.

Com informações do ig