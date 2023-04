Twitter restaura selo azul para contas de alto perfil, como as de Beyoncé e Victoria Beckham

Cantores, atletas e empresas de mídia receberam verificação sem precisar pagar

Algumas contas do Twitter com mais de um milhão de seguidores tiveram seus selos azuis restabelecidos pela empresa sem pagar para ter a verificação. Entre eles estão os perfis na rede social da cantora Beyoncé, da modelo e cantora Victoria Beckham e do jogador de futebol Harry Kane, que atua pelo time inglês do Tottenham.

De acordo com a BBC, que também teve o selo de verificação restaurado, nenhuma dessas pessoas pagaram à empresa de Elon Musk para ter a distinção em suas contas na rede social adquirida pelo bilionário no ano passado.

Antes da plataforma ser comprada por Musk, o selo azul de verificação era fornecido gratuitamente pelo Twitter e servia para ajudar a impedir contas falsas e a disseminação de desinformação. Na gestão do bilionário foi criado um serviço premium chamado Twitter Blue, com o qual a verificação se dá por meio de pagamento.

Existem vários preços, dependendo de onde a assinatura é feita, mas fica em torno de US$ 8 por mês (cerca de R$ 40). No entanto, vários usuários com milhões de seguidores se recusaram a fazer qualquer pagamento ao Twitter para manter o selo de verificação que havia sido concedido de forma gratuita, anteriormente.

Retirada dos selos

O Twitter começou, na última quarta-feira, a retirar selos azuis de contas verificadas. Esperava-se que a mudança nas regras causasse um aumento nas assinaturas, o que Musk disse ser a chave para o crescimento futuro da receita da plataforma. A receita de publicidade do Twitter caiu 50% entre outubro e março, tuitou ele no mês passado.

A venda de verificação de perfis já havia causado gritaria quando foi anunciada pela primeira vez, no fim do ano passado. O check, que se tornou uma marca de status dentro da rede, começou a ter seu valor simbólico questionado agora que está ao alcance de qualquer cartão de crédito.

