Twitter agora terá selo azul, dourado e cinza, afirma Elon Musk

Elon Musk anunciou nesta sexta-feira (25) que o Twitter terá agora três selos de verificação em cores diferentes. A novidade começará a ser implementada na próxima sexta-feira (2).

Agora, empresas terão selos dourados, governos terão um selos cinzas e pessoas terão o já existente selo azul. Qualquer pessoa que quiser pagar pela verificação do perfil poderá fazê-lo, então haverá pessoas famosas e relevantes, como artistas, ativistas, jornalistas e políticos, com o mesmo selo azul que pessoas comuns.

“Todos os humanos individuais verificados terão o mesmo selo azul, pois o limite do que constitui ‘notável’ é muito subjetivo. Os indivíduos podem ter um pequeno logotipo secundário mostrando que pertencem a uma organização, se verificados como tal por essa organização. Daremos uma explicação mais longa na próxima semana”, explicou Musk.

De acordo com ele, todas as verificações serão feitas manualmente pela equipe do Twitter, que vai autenticar as contas que solicitarem o selo. “Doloroso, mas necessário”, escreveu o empresário.

A decisão vem após o Twitter enfrentar problemas no início do mês ao liberar o selo azul para qualquer pessoa que quisesse pagar US$ 8 ao mês. Logo que foram lançados , os selos pagos apareceram em contas que imitavam personalidades e empresas – até uma conta de Jesus recebeu o selo.

Na ocasião, uma empresa estadunidense chegou a perder dinheiro por conta do recurso. Isso porque um perfil se passando pela farmacêutica Eli Lilly conseguiu um selo de verificação e publicou que a insulina vendida pela empresa seria distribuída gratuitamente.

O pronunciamento, que parecia oficial por conta do selo azul, fez com que as ações da empresa caíssem drasticamente.

