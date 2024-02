A partir de hoje (24), os programas “Bons Momentos”, “Frequência Hits”, “Vem que tem Cultura” e “Câmara em Acordes” passam a fazer parte da programação da Rádio Câmara 105.5 FM e da TV Câmara Manaus, canal 6.3.

As quatro estreias estão na nova grade que conta com mais de 20 programas integrados, que também são exibidos pelas redes sociais oficiais da Câmara Municipal de Manaus.

A partir de 10h, o Diretor de Comunicação da CMM, jornalista Mário Marinho tem um encontro marcado com os ouvintes da Rádio Câmara. O jornalista comanda o programa “Bons Momentos”.

“O programa ‘Bons Momentos’ faz parte da repaginação da Rádio Câmara, é uma reaproximação da rádio com a população. A intenção é trazer para o ouvinte, músicas marcantes”, afirmou.

O jornalista ainda anunciou que todo sábado, um artista será homenageado no seu programa. “Todo sábado homenagearemos um grande artista. Neste sábado, o homenageado é Elvis Presley. Vamos tocar os sucessos, contar a trajetória do artista e mostrar a ascensão e o declínio da carreira dele”, finalizou Marinho.

Frequência Hits

O jornalista Neto Pantoja tem um encontro marcado com os ouvintes todo sábado, a partir de 12h. Neto afirma que o programa Frequência Hits, irá apresentar para o público o que está em alta nas paradas de sucesso.

“O Frequência Hits nasceu de uma ideia minha e da direção de Comunicação da CMM. É um programa alto astral, pra cima e contagiante. Além de trazer as músicas que estão em alta, abordaremos também os gêneros que estão dominando a cena nacional e internacional”, detalhou Neto.

O apresentador, que se declarou fã de programas com essa temática, comentou que está ansioso para a estreia.

“Sempre fui muito fã de programas que mostravam o que está no topo das paradas, e agora eu tenho a oportunidade de comandar um programa. Estou muito feliz mesmo”, ressaltou Pantoja.

Vem que tem Cultura

O novo programa da grade de programação da TV e Rádio Câmara será apresentado todo sábado, a partir das 15h, pelos jornalistas Nathália Andrade e Harley Santos.

O programa tem o objetivo de levar para os ouvintes e telespectadores, as informações do universo cultural do Amazonas com eventos, entrevistas com artistas e tudo sobre as manifestações culturais do estado.

Na estreia, a dupla leva ao público todas as informações dos eventos dos bumbás Caprichoso e Garantido, que acontecem neste sábado, em Manaus.

Câmara em Acordes

Apresentado por Danilo Boniek, o “Câmara em Acordes” vai ao ar às 17h. O jornalista afirmou que o propósito do programa é divulgar detalhes sobre o processo de composição de clássicos da Música Popular Brasileira (MPB).

“Vamos contar curiosidades que poucas pessoas conhecem, que fazem parte do processo de criação de músicas que crescemos ouvindo e que atravessam gerações”, pontuou Boniek.

Nova Programação

Além dos novos programas, permanecem na grade o boletim Momento Câmara e os programas Câmara Cultural, Agenda Cultural, PodCâmara, Câmara Esportes, Câmara Pop, Informe Cidadania, Câmara Serviços, Tem na Nossa Terra e Anjos de Rua, além das Sessões Plenárias, transmitidas ao vivo, de segunda a quarta-feira.

As inovações na área da comunicação estão entre os compromissos do presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos), com intuito de aproximar cada vez mais a Casa Legislativa do povo manauara. Além de serem transmitidos pela Rádio e TV Câmara, os programas serão veiculados pelas redes sociais oficiais da CMM.

Com informações da CMM