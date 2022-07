Trilhas do Saber beneficiou mais de nove mil servidores da educação no AM

Quebrando barreiras ao apresentar soluções com novos métodos de aprendizagem, o projeto Trilhas do Saber, da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, alcançou um público de mais de nove mil servidores no Amazonas. Desde o lançamento, em julho de 2021, as ações do programa educacional foram levadas a 23 municípios do estado.

O projeto é realizado em parceria entre o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e o Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan). Inserida na política criada pelo governador Wilson Lima para valorizar os profissionais da educação, o programa entrará em uma nova fase e, pela primeira vez, realizará percursos formativos. A expectativa é envolver cerca de dez mil servidores, somente em Manaus, a partir de agosto.

De acordo com a coordenadora do projeto, Carla Baraúna, o Trilhas do Saber é uma estratégia prioritária para atender toda a equipe envolvida na rede de ensino através de formação continuada, aproximando a secretaria de servidores e ouvindo as demandas da rede.

“O nome já fala, Trilhas do Saber, são quatro percursos formativos. Na socialização, o cursista vai apresentar o trabalho realizado nas oficinas e também falar das suas experiências. É uma socialização onde eles vão contar as experiências deles na escola”, resumiu a coordenadora.

A gerente do Cepan, Adriana Rosa, destaca que o programa possibilita beneficiar professores, gestores e outros agentes que compõem a estrutura de uma escola.

“Foi um projeto de formação pensado no interior, onde a internet não chega com qualidade. Nós tivemos durante a pandemia diversos projetos em EaD, mas mesmo assim tivemos dificuldade. O Trilhas do Saber veio planejado para levar formação nos municípios. É um projeto que é sucesso porque movimenta o município, tanto professores da rede municipal e estadual que estão envolvidos”, avaliou a gerente.

Aprendizagem – A professora e formadora do projeto, Tânia Moço, aplicou o percurso formativo na maioria dos municípios visitados pelas equipes. Ela reforça que o objetivo é construir novos métodos de aprendizagem baseados em problemas reais do dia a dia.

“É muito gratificante para nós enquanto formadores poder participar desse contexto lá no município. A gente percebe que existe uma precariedade principalmente na questão do acesso para eles estarem acompanhando essas mudanças. Foi muito importante a gente estar presente e entender na prática como o professor se sente em relação à distância desses conhecimentos”.

