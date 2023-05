Treze sacadas de prédio residencial despencam em Belém

Treze sacadas de um prédio no bairro da Cremação, em Belém (PA) , desabaram na manhã deste sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros do Pará , os moradores foram retirados do edifício, sem nenhum tipo de ferimento. Ainda de acordo com o registro inicial, não há indicação de outros moradores feridos.

Após o incidente que aconteceu em um edifício na rua dos Mundurucus, no número 2.481, no bairro Cremação, em Belém, o prefeito da cidade Edmilson Rodrigues (PSOL) divulgou um vídeo informando que o trânsito de pedestres e carros na Rua dos Mundurucus foi interrompido.

Por determinação do prefeito, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) isolou a área e desviou o trânsito de veículos para outro lugar.

Pelas imagens dos vídeos que andam circulando nas redes sociais, além do edifício de nome Cristo Rei, toda a calçada e os veículos que estavam estacionados próximo ao local foram danificados

A Defesa Civil irá fazer uma vistoria no prédio para averiguar como está a estrutura do endereço. Até o momento, não há informações sobre o motivo que levou o prédio a ruir.

*Com informações de IG