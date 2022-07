Três Comunicação é finalista no Top Mega Brasil 2022; votação encerra na próxima sexta

Referência em comunicação corporativa no Amazonas, a Três Comunicação e Marketing é finalista no Top Mega Brasil 2022. A premiação é concedida pela Mega Brasil Comunicação, que elege as melhores Agências e Executivos de Comunicação Corporativa de cada região e em nível nacional. O segundo turno da votação da edição 2022, que é aberta ao público, iniciou no último dia 4 e segue até a próxima sexta-feira, dia 15.

Foram classificados para essa segunda fase da premiação 100 executivos, entre os cerca de 800 indicados, e 97 agências, entre as 450 indicadas. Para escolher a Três Comunicação – Região Norte, basta acessar o link https://bityli.com/AexuEj, fazer um pequeno cadastro e votar.

O público poderá selecionar até cinco profissionais e até cinco agências, tanto para o TOP 10 Brasil quanto para o TOP 5 Regional. Não é obrigatório votar em todos, já que pelo regulamento o voto, ainda que parcial, ou seja, somente em uma agência, é válido.

Este é o sexto ano consecutivo que a Três Comunicação foi indicada para o prêmio. Em todos eles, a agência ficou entre as cinco melhores da região Norte, e em 2019 foi consagrada a grande vencedora do Top Mega Brasil. “É muito gratificante sempre ter essa indicação ao prêmio, pois ela vem de forma genuína, de profissionais de comunicação”, afirma Margareth Queiroz, diretora da agência.

Os vencedores ganharão o Troféu da Onça Pintada, símbolo adotado pela premiação para distinguir as feras da comunicação corporativa.

“Pedimos a todos que votem e ajudem a elevar a comunicação corporativa da Região Norte entre as melhores do País”, disse a diretora da Três, Izenilda Farias.

O resultado da segunda fase sairá dia 17 de julho próximo, enquanto que a grande vencedora será divulgada no dia 17 de agosto, véspera da abertura da 25ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas. A premiação será realizada no Unibes Cultural, no bairro do Sumaré, em São Paulo (SP).