Três Comunicação é eleita a Melhor Agência da Região Norte pelo Prêmio Top Mega Brasil

A Três Comunicação e Marketing, do Amazonas, foi eleita, pelo Prêmio Top Mega Brasil 2022, como a Melhor Agência de Comunicação Corporativa da Região Norte. O anúncio foi feito na noite de ontem (17), durante a cerimônia de abertura do 25º Congresso de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas da Mega Brasil, em São Paulo. A diretora da Três Comunicação, a jornalista Margareth Queiroz, participou do evento, representando a empresa.

O prêmio é promovido pela Mega Brasil, empresa de conteúdo que é referência no país, no setor de comunicação corporativa. A escolha das “feras da comunicação corporativa” é feita em duas etapas acirradas de votação.

Este é o sexto ano consecutivo que a Três Comunicação fica entre as cinco melhores da região Norte. E é a segunda vez que é consagrada vencedora da categoria. A outra vez foi em 2019.

Este ano, a Três concorreu com mais quatro empresas, todas do Pará, que ficaram na lista final do prêmio, o Top 5.

Margareth Queiroz ressalta que é uma honra fazer parte desse ranking, junto com agências que são referência na região. “O Prêmio Top Mega Brasil cumpre o importante papel de valorizar a nossa atividade e de mostrar a importância do trabalho que é feito pelas empresas do setor”, disse.

Em 2022, a Três Comunicação completa 25 anos de atuação. A empresa é referência no mercado de comunicação corporativa, atuando como parceira de marcas regionais e nacionais, no Amazonas e demais estados da região Norte. Pioneira, a empresa venceu barreiras e desafios para implantar no Amazonas uma área que até aquele momento não existia.

Também diretora da Três Comunicação, a jornalista Izenilda Farias destaca que a empresa acompanhou as mudanças do mercado e hoje atua em todos os estados do Norte. “Esse prêmio reafirma o trabalho que temos construído ao longo dos anos, demonstrando a expertise da empresa na área de comunicação empresarial focada nos públicos da Amazônia. A comunicação é uma ferramenta que atravessa fronteiras e dá resultado para a imagem e para os negócios”.

As diretoras da Três agradecem e dedicam o prêmio à equipe da agência, aos clientes, que acreditam no trabalho que desenvolvem, aos parceiros e colegas da imprensa e do mercado.

Com informações da assessoria