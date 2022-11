Trenó de 25 metros na Ponta Negra dá mais vida ao ‘Natal das Águas – Luz da Esperança’

A Prefeitura de Manaus, por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou ontem (19), mais uma etapa da 2ª edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. Dessa vez, o encanto ficou por conta do trenó, com 25 metros de comprimento e 15 metros de altura, e um grande Papai Noel.

Para a secretária municipal de Educação, Dulce Almeida, a prefeitura não tem medido esforços para entregar um Natal mais bonito para a população. “Este ano, o Natal está ainda mais lindo. É muita dignidade, respeito e amor que a equipe da prefeitura entrega hoje para nossa cidade”, destacou.

O presidente do Fundo Manaus Solidária, Emerson Castro, ressaltou que a população de Manaus tem o direito de curtir um Natal diferente. “Hoje, estamos entregando mais uma peça da segunda edição do Natal das Águas. Em breve, teremos a árvore de Natal, balsa e presépio”, garantiu.

Os novos itens da decoração natalina na Ponta Negra – trenó e Papai Noel – integram o cenário iniciado no aniversário de Manaus, em 24 de outubro, quando foi inaugurado um túnel de 130 metros, todo em estrutura de ferro, com 34 arcos em forma de coração. São 30 mil lâmpadas de LED para iluminar quem passa pelo túnel. A estrutura conta com dois portais instagramáveis com enfeites natalinos. Nos finais de semana, às 19h30 e às 20h30, personagens vivos e chuva de neve encantam os visitantes.

Além da Ponta Negra, as ruas Getúlio Vargas no Centro e Boulevard Álvaro Maia já estão iluminadas. Para os próximos dias, na orla da Ponta Negra, também serão entregues a famosa árvore de Natal e o maior presépio em movimento do país. Também acontecerão apresentações de corais natalinos.

Até dezembro, os ônibus articulados também irão receber iluminação de LED, deixando a cidade mais iluminada por onde passarem.

Com informações do Fundo Manaus Solidária