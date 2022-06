Trecho da avenida Leonardo Malcher será interditado para execução de obras de drenagens e esgotos

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar um trecho da avenida Leonardo Malcher, no bairro Cachoeirinha, zona Sul, a partir da próxima sexta-feira, 17/6. A interdição vai acontecer entre as avenidas Castelo Branco e Duque de Caxias, para a implantação de obras de drenagem, esgoto e pavimentação da via.

Com o fechamento da avenida, o fluxo de veículos que vem do bairro em direção ao Centro, pela avenida Manicoré, terá opção de dobrar à esquerda na avenida Ramos Ferreira e seguir em frente ou seguir pela avenida Duque de Caxias em direção às zonas Centro-Sul e Oeste.

As vias terão reforço de placas de orientação de obras e de sinalização vertical de trânsito. De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a estimativa é de que as obras durem 60 dias.

A interdição do trecho não impedirá o acesso dos moradores às suas casas, pois será mantido exclusivamente o tráfego local nas áreas em obras. Agentes do IMMU estarão nas áreas da intervenção para monitorar a circulação de veículos.

Ônibus

Com a interdição, as linhas de ônibus 001, 010, 110, 116, 129, 212, 350, 403, 457, 461, 502, 507, 515, 517, 542, 604, 608, 610, 611, 612, 619, 621, 650, 651, 708, 711, 713 que, atualmente, trafegam pela avenida Leonardo Malcher, seguem normalmente até a avenida Manicoré, depois avenidas Ramos Ferreira, Duque de Caxias, Leonardo Malcher ou a avenida Duque de Caxias e depois segue o itinerário normal.

As linhas 118, 446, 550, 677, 680, 715 vão seguir normalmente até a avenida Manicoré, rua Ramos Ferreira, avenida Visconde de Porto Alegre e depois deve seguir normalmente o itinerário.

*Com assessoria