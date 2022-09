Trecho da alça de acesso da avenida Margarita será interditada para execução de obra

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), fará uma interdição viária na alça superior da avenida Margarita com acesso à avenida Arquiteta Angélica Cruz, no conjunto Nova Cidade, zona Norte, a partir deste sábado, 10/9. A medida é necessária para que seja realizado o reparo das juntas de dilatação na via. A execução da obra terá duração de dois dias.

O IMMU informa que o trecho da interdição, a avenida Margarita, terá interdição parcial, podendo ter circulação de veículos, já a alça, de acesso da avenida Arquiteta Angélica Cruz, será interditada totalmente.

Em relação às linhas 319 e A-328, no sentido bairro/Centro, seguirão normalmente até a avenida Curaçao, avenida Arquiteta Angélica Cruz, rua Polônia, rua 201 e rua Samoa. Em seguida, entram novamente nas avenidas Arquiteta Angélica Cruz e Curaçao, e, então, seguem o itinerário normalmente.

No sentido Centro/bairro, as linhas 319 e A-328 seguem normal até a avenida Curaçao, depois passam pela avenida Arquiteta Angélica Cruz, rua Samoa, rua Bósnia, rua Polônia, novamente a avenida Arquiteta Angélica Cruz, avenida Curaçao e, por fim, segue itinerário normal.

Durante a interdição, agentes de trânsito e fiscais de transporte do IMMU, estarão nas imediações do local, para orientar usuários e motoristas de ônibus das referidas linhas.

*Com assessoria