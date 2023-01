Transmissão de cargo dos novos ministros começa nesta segunda

A transmissão do cargo de 17 dos 37 ministros anunciados pelo presidente Luiz Inácio Luiz da Silva (PT) para compor o novo governo começará nesta segunda-feira (2). Além dos chefes das pastas, será empossado o comandante da Aeronáutica.

Confira abaixo os ministérios e seus respectivos ministros:

9h – Fazenda: Fernando Haddad (PT)

10h – Educação: Camilo Santana (PT)

10h – Comunicações: Juscelino Filho (União Brasil)

10h30 – Aeronáutica: tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno

10h30 – Casa Civil: Rui Costa (PT)

11h – Turismo: Daniela Souza (União Brasil)

11h30 – Saúde: Nísia Trindade (sem partido)

14h – Justiça: Flávio Dino (PSB)

14h – Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT)

15h – Agricultura e Pecuária: Carlos Fávaro (PSD)

15h30 – Ciência e Tecnologia: Luciana Santos (PCdoB)

16h30 – Desenvolvimento Social: Wellington Dias (PT)

17h – Secretaria-geral: Márcio Macedo (PT)

17h – Portos e Aeroportos: Márcio França (PSB)

17h30 – Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD)

18h – Relações Exteriores (Itamaraty): Mauro Vieira (sem partido)

18h30 – Cultura: Margareth Menezes (sem partido)

19h30 – Advocacia-Geral da União: Jorge Messias (sem partido)

Para esta terça-feira (3), estão previstas as posses dos minitros do Trabaho, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), do Transporte, da Secretaria de Comunicação (Secom) e da Controladoria-Geral da União (CGU).

O governo Lula terá 37 ministérios, o segundo maior número de pastas desde a redemocratização, em 1985. O número só é menor do que o observado no segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve 39 ministérios. O mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro tinha 23 pastas.

*Com R7