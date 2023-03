TRAGÉDIA: Deslizamento de terra mata oito pessoas no Jorge Teixeira

Um deslizamento de terra atingiu casas no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, e deixou desaparecidos, segundo moradores do local. Oito corpos foram resgatados, sendo quatro adultos e quatro crianças, segundo o Corpo de Bombeiros. Nove casas foram atingidas.

O deslizamento teria ocorrido após a forte chuva que atingiu Manaus durante o domingo (12).

O governador Wilson Lima esteve no local nas primeiras horas desta segunda-feira (13). Além dele, o prefeito de Manaus, David Almeida, também acompanha as buscas.

Segundo Wilson, mais de 40 homens das forças de segurança pública e da Defesa Civil estão no local.

“São 44 homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de homens da Polícia Militar, psicólogos e assistentes sociais. É um local de difícil acesso, muito complicado chegar com equipamento, mas já estamos com iluminação e vamos trazer mais suporte para auxiliar nas buscas”, disse Wilson Lima.

De acordo com o prefeito David Almeida, apesar da chuva que caiu na capital amazonense durante o dia, a Defesa Civil Municipal não recebeu nenhum acionamento do local.

“Foram 110 chamadas durante o domingo, mas nenhuma foi desse ponto. Segundo relato dos moradores, não teve ocorrência pela parte da tarde. A informação é que o acúmulo de lixo, com o grande volume de água, acabou causando essa tragédia”, afirmou.

Moradores da área também se mobilizaram para resgatar os desaparecidos. Há muita lama, o que dificulta o trabalho das equipes.

Em nota, o Governo do Amazonas disse que os hospitais da rede estadual de Saúde estão de prontidão para o atendimento de feridos.

Já os corpos devem ser encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Por conta da quantidade, eles estão sendo alocados em carros do IML e também em veículos do Corpo de Bombeiros.

