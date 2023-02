‘Trabalharei para que o governador faça as entregas que o povo precisa’, diz deputado Dr. George Lins

Após a leitura da mensagem governamental feita pelo governador Wilson Lima (União Brasil) nesta quinta-feira (02/02), o deputado estadual Dr. George Lins (União Brasil) destacou a necessidade de união de esforços entre o Legislativo e Executivo estadual para garantir a melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas.

“Um ponto muito positivo da mensagem do governador é a determinação de estreitar sua relação com o Poder Legislativo Estadual, ouvir os parlamentares para que todos possam trabalhar juntos em prol do desenvolvimento do Amazonas. Eu, como deputado da base do governo, quero trabalhar incessantemente para que o nosso governador tenha governabilidade e faça as entregas que o nosso povo precisa”, disse o deputado estadual.

A mensagem governamental foi lida no Plenário Ruy Araújo, localizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) e contou com a presença dos 24 deputados eleitos para a 20ª legislatura. A sessão marca a abertura dos trabalhos legislativos e foi presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), reeleito presidente da Aleam, na última quarta-feira (1º/02).

Sobre os avanços na área da saúde nos últimos quatro anos, Dr. George Lins se disse bastante satisfeito com as entregas feitas pelo governador, como a implantação de leitos de UTI em municípios do interior e a construção do CEPCOLU (Centro Avançado de Prevenção do Câncer de Colo de Útero do Amazonas) nas proximidades da FCECON.

“O governador fez importantes entregas, a exemplo da ampliação dos serviços oferecidos pelo Hospital Delphina Aziz, onde já atuei como médico urologista. O Hospital funciona hoje em sua plenitude, inclusive na minha especialidade, urologia, em que o uso da tecnologia é fundamental para o sucesso das cirurgias”, concluiu.