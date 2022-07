Tony Medeiros incentiva juventude a participar da política por meio do PL Jovem

“A participação dos jovens na política precisa ser incentivada cada vez mais, pois assim, se garante um futuro promissor para os partidos e pode melhorar a imagem da política no seio da sociedade”. Foi com essas palavras que hoje (27), o deputado Tony Medeiros (PL) iniciou uma reunião, no seu gabinete, na Assembleia Legislativa, com a cúpula do Partido Liberal (PL) Jovem Manaus.

Na reunião diversos assuntos foram tratados: da atual conjuntura política até as alternativas econômicas para o Estado, passando pela participação do jovem nas eleições que se aproximam. Para a presidente do PL Jovem Manaus, Ana Clara Moura o encontro foi bastante proveitoso em vários aspectos, mas principalmente pela oportunidade do aprendizado. “Conversar com um deputado experiente é muito bom porque a gente acaba aprendendo muitas coisas. O deputado Tony nos contou uma parte da vida dele para mostrar que a política quando exercida com ética, transparência e determinação pode ser um instrumento para ajudar os menos favorecidos de uma sociedade”, disse Ana Clara.

Além de Ana Clara, participaram da reunião o vice-presidente do PL Jovem, Gabriel Oliveira de Melo e o filiado Maurício Gabriel Marinho.

No final, os membros do PL jovem fizeram um pedido para que o deputado Tony Medeiros se faça presente a um evento que será realizado a partir das 16 horas, no próximo sábado (30), na sede do partido, no conjunto Adrianópolis. “Será um momento para reunir a juventude do PL e fazer uma grande confraternização e aproveitar para fazer a filiação dos que querem entrar no nosso partido”, disse Gabriel Marinho.

