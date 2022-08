Tony Medeiros defende turismo da pesca esportiva como alternativa econômica no AM

O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Tony Medeiros (PL), disse, ontem (18), durante a abertura da 1ª Feira de Pesca Esportiva, Ecoturismo e Turismo de Aventura que o evento comprova a força e a importância que tem o segmento para o desenvolvimento do Estado. “Sabemos que a Zona Franca cumpre seu papel, mas não podemos ficar dependentes de um único modelo de desenvolvimento. Por isso, defendo a busca de novas alternativas econômicas e o turismo da pesca esportiva pode ser um caminho a ser seguido”, ressaltou o deputado.

Diante de uma plateia formada por empresários do setor de hotelaria, alimentação e transporte, além de praticantes da pesca esportiva e estudantes, o parlamentar fez questão de destacar o envolvimento de toda uma cadeia necessária para que a pesca esportiva seja realizada. “ Enquanto a venda de todo o pescado do tucunaré em feiras e mercados rendeu aos cofres públicos recursos da ordem de R$ 7 milhões, a pesca esportiva alcançou os R$ 500 milhões. Isso mostra que precisamos ter uma atenção especial para essa atividade”, afirmou o deputado.

O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, aproveitou para anunciar que já está em fase final de tramitação um Projeto de Lei de sua autoria que vai regulamentar a pesca esportiva em todo o estado. “Precisamos transformar todo esse gigantesco potencial do nosso turismo em geração de emprego e renda para que a vida, principalmente do homem do interior, fique melhor. Por isso, estamos trabalhando na Assembleia de forma coletiva, procurando ouvir todos os envolvidos no segmento da pesca, com a intenção de fazer uma lei que seja justa e aplicável”, explicou Tony Medeiros.

A 1ª Feira de Pesca Esportiva começou ontem e vai até o sábado (20). O evento organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese), está sendo realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. Durante esses três dias estão programadas palestras, rodadas de negócios e o primeiro hackatur do segmento. Quem for à feira também vai se entreter com apresentações culturais, sorteio de brindes, parede de escalada e área gastronômica. A entrada é gratuita.

Com informações da assessoria