TIM e Mulheres Positivas divulgam 137 vagas para mulheres em Manaus

Fortalecendo seu compromisso com a equidade de gênero a TIM lança a campanha “Imagine que é possível chegar aonde quiser”. A ação traz diferentes iniciativas – internas e externas – com foco no empoderamento, empregabilidade e desenvolvimento de mulheres no mercado de trabalho. Um dos destaques é o feirão “Emprega Mulher”, que disponibilizará mais de 40 mil vagas afirmativas para mulheres em diferentes áreas e níveis profissionais em todo o Brasil.

No Amazonas, são 137 oportunidades na cidade de Manaus. Há postos de trabalho para vendedora, analista de infraestrutura, consultor financeiro, assistente administrativo, entre outros. A lista completa pode ser visualizada no app Mulheres Positivas ou no link (https://mulherespositivas.page.link/3YrA)

A ação acontece em parceria com o movimento Mulheres Positivas, criado pela empresária e empreendedora Fabi Saad e que já conta com 150 empresas envolvidas. A iniciativa também trará palestras sobre empregabilidade e carreira no dia 10/03 (sexta-feira), em parceria com Microsoft e InfoJobs, transmitidas via canal da TIM no YouTube (www.youtube.com/@timbrasil).

Dentro de casa, a TIM também reforça o compromisso de investir na carreira das suas colaboradoras, que representam 51% dos quase 10 mil profissionais da empresa. “Iniciativas que apoiam a empregabilidade e o desenvolvimento de carreira de mulheres, dentro e fora da TIM, são prioridades na companhia. Essas ações estão fortemente conectadas com nossos valores e nossa sólida atuação na agenda ESG, dentro do pilar social. A ideia é contribuir para que mais mulheres avancem em seus percursos de carreira e ocupem posições de liderança, evoluindo, assim, para uma cultura interna e uma sociedade com mais equidade de gênero”, destaca Maria Antonietta Russo, VP de Pessoas, Cultura e Organização da TIM.