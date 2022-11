Thiago Silva ignora críticas por choro em 2014 e pede que torcida acredite na Seleção: “Estamos prontos”

Thiago Silva começa amanhã a disputa da sua quarta Copa do Mundo na carreira. O zagueiro do Chelsea foi o escolhido para ser o capitão da Seleção Brasileira, que faz sua estreia contra a Sérvia nesta quinta-feira, 24. O anúncio gerou críticas dos torcedores nas redes sociais. O jogador ficou marcado pelo choro durante o Mundial de 2014, quando não conseguiu conter as lágrimas na disputa de pênaltis contra o Chile pelas oitavas de final.

Aos 38 anos, o defensor ignorou as críticas. “Sempre estive bem preparado para todas as situações. É um momento especial, agradeço a confiança da confiança técnica. Estou super preparado e motivado para ajudar da melhor forma”, declarou.

Thiago Silva reconheceu que amadureceu nos últimos oito anos: “Algumas coisas mudam com o passar do tempo, é a coisa mais natural. Sou um cara muito melhor preparado. Algumas vezes, você tem que dar com a cara na parede para poder aprender. Sou uma melhor versão do Thiago Silva, estou atravessando um dos melhores momentos”.

O capitão da Seleção pediu que a torcida confie no grupo. “Tem que acreditar em tudo o que foi feito até chegar nesse momento. Estamos prestes a fazer uma estreia em uma posição favorável. Falei que teríamos que deixar os problemas para o professor decidir. Todos estão com a saúde em dia, bem focados. Acreditem na gente, aqui não tem dúvidas, estamos prontos para fazer uma grande Copa do Mundo”.

“O título ainda está muito distante, mas sonhar é grátis”, completou.

*Com informações de Terra