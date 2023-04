Thaysa Lippy propõe emissão de alertas à população sobre chuvas intensas em Manaus

De acordo com a vereadora, as chuvas mais intensas e frequentes se associam a impactos de mudanças climáticas

Com chuvas intensas ocorridas em Manaus, que deixaram rastros de destruição e até mortes, a vereadora Thaysa Lippy (PP) está propondo, por meio de um projeto de lei, apresentado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), neste mês de abril, que o Executivo Municipal passe a emitir avisos à população residente em áreas de risco em caso de alerta de chuvas remetidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a capital amazonense.

De acordo com a vereadora, as chuvas mais intensas e frequentes se associam a impactos de mudanças climáticas e se caem em áreas de riscos causam grandes estragos como temos visto nos últimos anos na cidade. “Quando avisamos com mais antecedência, com ações rápidas e eficientes, é possível minimizar o número de mortes e prejuízos às famílias. Só neste ano, oito pessoas já morreram, mais de 200 pessoas ficaram desabrigadas, casas foram arrastadas pela correnteza em igarapé. É preciso intensificar o trabalho preventivo de alerta e conscientização dos moradores”, afirmou a parlamentar.

De acordo com o projeto de lei, “consideram-se áreas de risco aquelas classificadas pelo órgão municipal competente com possibilidade para desmoronamento, alagamento, inundação e congêneres”. Ainda conforme o PL, os avisos devem indicar a cor do aviso meteorológico emitido pelo Inmet, se amarelo, laranja ou vermelho e os alertas emitidos pelo Poder Público devem ser realizados com antecedência mínima de quarenta e oito horas.

O PL também estabelece que além dos avisos individualizados, deve o Poder Público, por meio de suas mídias oficiais, informar sobre as áreas com potencial risco de alagamentos, desmoronamentos e outros sinistros a serem ocasionados pelas chuvas intensas.

Com informações da assessoria