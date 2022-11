Campeão do mundo pela Espanha, Xavi revela favoritos a Copa: ‘Patamar acima’

Xavi, técnico do Barcelona, colocou Brasil e Argentina como favoritas para a conquista da Copa do Mundo. Em entrevista coletiva, o culé enxerga que as seleções sul-americanas estão acima das europeias neste momento.

“Acompanho a maioria das seleções. Vejo Argentina e Brasil um patamar acima dos outros. Mas em Copa do Mundo nunca se sabe. Tudo é complicado e equilibrado. Espanha está forte. França e Inglaterra também.” disse Xavi, hoje técnico do Barcelona.

A equipe de Lionel Scaloni vive um período de 35 partidas de invencibilidade e estreia no próximo dia 22 de novembro no Mundial diante da Arábia Saudita. Já o Brasil encara a Sérvia no dia 24 de novembro.

Na última Data Fifa, Inglaterra, França e Espanha encontraram dificuldades em seus duelos. A equipe de Gareth Southgate foi rebaixada na Liga das Nações, enquanto os Bleus e a Fúria não avançaram ao Final Four do torneio.

*Com informações de IG