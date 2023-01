Teatro Amazonas ganha versão no metaverso

O Teatro Amazonas agora está no metaverso. Pessoas do mundo todo poderão vivenciar virtualmente, seja pelo celular ou computador, os detalhes do maior cartão-postal do estado. O link para acessar a novidade, apresentada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, está disponível até 30 de janeiro, no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e nas redes sociais (@culturadoam e @teatroamazonas). A exposição gratuita do ambiente em metaverso acontece em comemoração aos 126 anos do patrimônio histórico, celebrado no último sábado (31/12).

De acordo com o secretário da pasta, Marcos Apolo Muniz, o teatro centenário proporciona uma nova experiência ao público e amplia o alcance, por meio da internet.

“O Teatro Amazonas agora está em uma nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual, de forma imersiva. Com essa exibição, conseguimos ampliar o alcance do público. Mais pessoas ao redor do mundo, pela internet, podem conferir a contribuição histórica, turística e cultural do Teatro Amazonas, além da sua beleza incomparável”, diz o secretário.

Segundo a diretora institucional e de tecnologia da VAT, uma das idealizadoras do projeto, Michelle Melo, o ambiente virtual desenvolvido pelos profissionais da empresa é uma forma de contribuir para a história do Teatro Amazonas. “É uma responsabilidade importante e criativa para todos os profissionais envolvidos”, afirmou Michelle, que integrou um grupo de três empresas de tecnologia envolvidas no projeto.

Funcionalidade

No Portal da Cultura (cultura.am.gov.br), o visitante pode acessar o banner com o link do metaverso, em seguida escolher acessar pelo navegador ou baixando os aplicativos disponíveis para Android e IOS. Ao entrar no ambiente, o usuário preenche um apelido e o metaverso do teatro é apresentado com informações de navegação on-line.

Na área externa do metaverso, a arquitetura conta com uma animação 3D da cúpula e áudio explicativo sobre a origem e composição, informações dos músicos do espaço cultural e decorações natalinas típicas de dezembro. A fachada também foi modelada em arte 3D e no local é possível observar detalhes arquitetônicos como seu teto, portas e colunas, próximas da realidade.

Além das partes externas, o metaverso apresenta sala de vídeo com a história do Teatro Amazonas e reserva acesso a outras salas da exposição, como a Sala Amazonas Filarmônica, Sala Festival de Ópera, Salão Nobre e Tour 360 do Teatro, todas com contextualização histórica e visualização de composição da arquitetura teatral.