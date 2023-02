TCE-AM nomeia 11 novos servidores aprovados em concurso público

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) nomeou 11 novos servidores públicos que passam a integrar o quadro de funcionários ativos da Corte de Contas amazonense, provenientes do último concurso público, realizado no ano de 2021. A convocação foi publicada na edição de terça-feira (14) do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Amazonas.

Foram convocados servidores para os cargos de Auditoria Governamental, sendo dois provenientes da lista de Pessoas Com Deficiência (PcDs), e outros oito para o mesmo cargo, na lista geral, além de um convocado para o cargo de auditor técnico de controle externo, pelo Ministério Público de Contas (MPC), também da lista PcD.

Para o conselheiro-presidente do TCE-AM, Érico Desterro, a convocação de novos aprovados demonstra a vontade da Corte de Contas de renovar e capacitar ainda mais o quadro de servidores da casa. “Temos certeza que os novos aprovados terão uma grata surpresa e poderão exercer suas funções na Corte de Contas com maestria. Espero que para o Tribunal e para a sociedade seja uma excelente aquisição”, disse.

Entre os convocados para o cargo de Auditoria Governamental está Amon de Castro, Djalma da Cunha Filho, Gecildo Melo Afonso, Lúcio Pereira Cardoso, Rachel Vaz Sampaio, Diego Costa de Aquino, Isabela Dominiak Soares, Michelle de Arruda, Orlando Gomes Vilaça e Rolando Correa Neto. Para o cargo do MPC, foi convocado Antonio Cristhiano Braga Guimarães.

Os candidatos nomeados devem agora se apresentar na Diretoria de Recursos Humanos do TCE-AM, no horário das 8h às 12h30, com documentação original relacionada em publicação no Diário Oficial Eletrônico do TCE-AM, na edição de terça-feira (14), que pode ser acessado por meio do link doe.tce.am.gov.br.

O concurso público do TCE-AM foi realizado em 18 e 25 de agosto de 2021. Inicialmente o edital do certame disponibilizou 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, para diversos cargos, com vencimentos de R$ 8,3 mil, além de benefícios.